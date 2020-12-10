متحدث البيئة: لم نعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، أن الوزارة لم تعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم.

وقال المسيند في بيان نشرته على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الوزارة لم تعلن عن أي ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمي الشتاء والربيع لهذا العام، موضحًا أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة، سواء المخيمات الموسمية أو الدائمة.

ولفت إلى أنه في حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سيتم نشرها على المنصات الرسمية، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

