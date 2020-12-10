السعودية أول دولة عربية توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع تايوان

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال المسؤولون في تايوان أنهم وقعوا مؤخرًا اتفاقية مع السعودية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي والتهرب من ضريبة الدخل.

ما هو الازدواج الضريبي ؟

والازدواج الضريبي هو فرض أكثر من ضريبة على نفس رأس المال أو الدخل، وقد أبرمت العديد من الدول اتفاقيات اقتصادية فيما بينها لمحاربته، وقد وضعت مجموعة العشرين قائمة للبلدان التي تتهمها بأنها ملاذات ضريبية، ويجب على كل دولة أن توقع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي ليتم شطبها من هذه القائمة.

وبحسب موقع focus taiwan التايواني، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جوان أو، إن السعودية هي أول دولة عربية في الشرق الأوسط توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع تايوان.

وتمتلك تايوان حتى الآن اتفاقيات ضريبية مع 34 دولة، مضيفة أن الاتفاقية الجديدة ستساعد الشركات في كلا البلدين على تلقي معاملة ضريبية عادلة، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021.

وقد بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين نحو 8.66 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

وقالت وزارة المالية التايوانية إن الاتفاقية الضريبية الأخيرة ستساعد في تسهيل الاستثمار الثنائي والتجارة وفرص العمل والتبادل التكنولوجي والتعاون بشأن الضرائب والتعريفات، وهو ما سيصب في مصلحة السعودية وخططها في التحول التدريجي من الاعتماد على صادراتها النفطية إلى تبنى سياسة اقتصادية متنوعة تشجع الاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية 2030.



