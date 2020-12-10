شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القصيم تكشف لـ«الخليج 365» حقيقة القبر في أحد شوارع بريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر صخرة جوار سور في أحد شوارع مدينة بريدة، مدون عليها اسم لشخص متوفى وتاريخ وفاته، ما أثار جدلا واسعاً حول حقيقته.

وبين لـ«الخليج 365» المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أنه بعد الوقوف على الموقع، تبين أن الشاخص المشار إليه في الفيديو عبارة عن شاخص منفذ من مجهول، ومهمل في أحد شوارع المدينة، وليس في موقع قبر فعلي، وتم رفعه من الموقع، وأن المتوفى المدونة بياناته على الشاخص دُفِنَ في مقبرة الموطأ بمدينة بريدة.