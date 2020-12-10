شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الغذاء والدواء توضح معايير تحققت في لقاح "فايزر–بيونتيك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن الهيئة سارعت بمواكبة أزمة جائحة كورونا منذ بدايتها، واتخذت العديد من الإجراءات، ومنها التواصل المباشر مع الشركات التي تعكف على إنتاج لقاح فايزر–بيونتيك.

وأضاف الجضعي إن الجهات الصحية بالمملكة سوف تتمكن من استيراد لقاح (فايزر–بيونتيك) واستخدامه؛ وذلك عقب موافقة الهيئة المشروطة عليه، مبينا أن موافقة الهيئة المشروطة على لقاح فايزر اعتمدت على ثلاثة أمور؛ هي: التحقق من الفاعلية، والسلامة، والجودة.

وأوضح الجضعي أن عمليات المراجعة شملت تقييم فاعلية اللقاح وسلامته من خلال التجارب السريرية، والتحقق من جودته من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثبات المنتج.

وكذلك التحقق من مراحل التصنيع، والتزام المصنع بمعايير الجودة المعتمدة دوليًّا.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مع مسؤولي الشركة والحصول منهم على إجابات حول اللقاح، موضحا إن تسجيل اللقاح هو خطوة أولى تتبعها عدة خطوات لضمان سلامة وجودة اللقاح، وستقوم الهيئة بفحص الشحنات والتواصل مع الجهات الصحية المعنية لدراسة وتقييم أي أعراض جانبية قد تصاحب هذه اللقاحات، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تقييم لقاحات أخرى تستوفي معايير الجودة والسلامة.