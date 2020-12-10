شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يكشف سبب إيقاف حسابات بعض المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن سبب ايقاف حسابات بعض المستفيدين، مؤكداً أن ذلك يحدث عندما لا يقوم المستفيد بتصحيح البيانات الخاصة به أو تقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً.
كما حدد البرنامج عدة إرشادات يجب اتباعها إذا ظهر لدى المستفيد أن حالة دفعة الدعم لا تزال تحت الإجراء، وهي كالتالي:
1-مراجعة البنك والتأكد من أنه لم يتم الإيداع
2- توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية” دفعة لم تستلم
3-إرفاق كشف الحساب
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