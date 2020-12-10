خلال جائحة كورونا
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الدور الكبير الذي يقدمه منسوبو وزارة الصحة خلال جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، بمكة المكرمة.
وأشار السديس إلى أن الوزارة برفقة الجهات المعنية، «أدارت الأزمة الصحية التي عايشتها بلادنا بكل اقتدار، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».
كما أشاد الشيخ السديس بدور الوزارة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين؛ «حيث إنها أحد شركاء النجاح خلال مراحل العمرة، ولمسنا منهم تعاونًا وحرصًا دائمًا على راحة الزوار والمعتمرين».
واختتم الرئيس العام لقاءه بالشكر الجزيل لوزارة الصحة ومنسوبيها، والقيادة الرشيدة، نظير ما قامت به من جهود ومبادرات للحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أرض المملكة العربية السعودية.
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كانت هذه تفاصيل خبر السديس خلال لقائه الوزير الربيعة: شكرًا لجهود منسوبي الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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