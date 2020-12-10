«المرور» يلقي القبض على قائد مركبة بالمدينة المنورة

وثق مقطع فيديو، قيام إحدى السيارات بمخالفات مرورية، بإحدى طرق المدينة المنورة؛ حيث ناشد أحد المواطنين المرور السعودي من أجل محاسبة سائق السيارة.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر» متفاعلًا مع مقطع الفيديو: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم إلقاء القبض على قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.. نشكر تواصلكم معنا».

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