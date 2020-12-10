نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب الحريصي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ تعازي القيادة الرشيدة إلى ذوي وأسرة الشهيد الرقيب عبدالرحمن بن عبدالله علي حريصي أحد منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

حيث نقل نائب أمير جازان تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، كما نقل تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي وأسرة الشهيد الرقيب عبدالرحمن بن عبد الله علي حريصي.

وأعرب نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله –عز وجل– أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبَّر أشقاء وذوو الشهيد الحريصي، عن شكرهم القيادة الرشيدة، ووزير الداخلية، وأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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