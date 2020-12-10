المكيفات ذات النطاق الأعلى توفر 27% من الاستهلاك

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن أجهزة التكييف المنزلية الاسبليت موفرة للطاقة أكثر من مكيفات الشباك، كما بين المركز أهمية إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل المكيف.

ورجح مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة السبب في أن حد مستوى كفاءة الطاقة لمكيفات الشباك لا يمكن للصانع أو المصنع زيادته، إذ يصل إلى حد معين فقط، في المقابل فإن مكيفات الاسبليت يمكن للصانع أو المصنع الزيادة في مستوى كفاءة الطاقة.

وأكدوا أن فترة توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف، ما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها، لافتين إلى أن هناك العديد من المميزات التي ستنعكس إيجابًا على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الطاقة خصوصًا أن أجهزة التكييف تعتبر من أعلى الأجهزة استهلاكًا للطاقة بالمنازل.

وأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أنه كلما ارتفع النطاق في بطاقة كفاءة الطاقة الموضوعه على جهاز التكيف إلى الأخضر زادت كفاءته في الحفاظ على الطاقة، حيث إن النطاق "ج" يستهلك ما يعادل 2670 ريالًا سنويًا لعدد 3 مكيفات وقدرة 24.000 وحدة تبريد، ومعامل الكفاءة (EER13.1)، بينما المكيفات التي في النطاق "ز" فإنها تستهلك 3681 ريالًا سنويًا لعدد 3 مكيفات وقدرة 24.000 وحدة تبريد ومعامل كفاءة (EER 9.5) بفرق توفير 1.011 ريال سعودي.