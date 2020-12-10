السعودية اليوم/ مؤسسة الري تستضيف اجتماع اللجنة العليا للمحافظة على واحة الأحساء



الأحساء 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

استضافت المؤسسة العامة للري اليوم الاجتماع الثالث للجنة الإشرافية التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء من التعديات، برئاسة وكيل المحافظة معاذ الجعفري، وحضور مديري وممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من التنظيمات التي تهدف لحماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها، كما اطلع المشاركون في الاجتماع على سير العمل في أعمال اللجنة الميدانية، التي قامت بتوزيع 23 إشعارا خاصا بتصحيح وضع النشاط، وإغلاق 62 من الأنشطة التي لا تحمل رخص مزاولة النشاط التجاري، وجرى تطبيق الغرامات والجزاءات النظامية بحق المخالفين، إضافة إلى إحالة 164 معاملة للدراسة، واستقبال 390 من أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة داخل الواحة.

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15:40ت م

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