الحالات الحرجة 537 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ47 حالة

2020-12-10

متابعات الخليج 365 -الرياض

العناوين الفرعية

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (248) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (349872) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3531) حالة من بينها (537) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (359415) حالة، توفي منهم (6012) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (141 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ منطقة الرياض 47، منطقة مكة المكرمة 38، منطقة المدينة المنورة 17، المنطقة الشرقية 17، منطقة عسير 6.

كما تم تسجيل عدد من الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي:



