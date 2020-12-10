انتعاش محلات لوازم الكشتات في حفر الباطن

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

شهدت محلات بيع لوازم ومستلزمات الرحلات البرية في محافظة حفر الباطن انتعاشاً في حجم مبيعاتها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد هطول الأمطار والأجواء الربيعية التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام الأمر الذي دفع الكثير من الأهالي الخروج إلى الفياض والشعاب.

ويحرص المواطنون على شراء المستلزمات الخاصة بالكشتات البرية من خيام وأدوات الطبخ والحطب، إضافة إلى الأدوات المبتكرة التي تصنعها بعض المحلات.

وتعتبر محافظة حفر الباطن وجهة سياحية مفضلة للمواطنين من مختلف محافظات ومناطق المملكة، وكذلك من مواطني دول الخليج، نظرًا لما تشتهر به المحافظة بوجود عدة أماكن لمنابت الفقع.



