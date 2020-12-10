آبل تطرح معدات رياضية ذكية عبر متجرها 

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

اقتحمت شركة آبل عملاقة التكنولوجيا مجال صناعة اللياقة البدنية بعد إعلانها إطلاق خدمة Fitness + الجديدة في 14 ديسمبر الحالي، وقبل أيام من طرحها، أضافت بعضًا من معدات التمارين عبر متجرها على الإنترنت.

وتتضمن مجموعة المعدات الرياضية سجادة اليوغا بـ 120 دولارًا وخوذة دراجة ذكية مقابل 250 دولارًا، ونظارات سباحة ذكية بقيمة 200 دولار، ورغم أن هذه المنتجات وغيرها ليست من صنع آبل، إلا أنها متاحة فقط من خلال متجر الشركة.

وقد تخطط الشركة إلى إطلاق معداتها الخاصة قريبًا لكن هذا الأمر ليس واضحًا حتى الآن، ومع ذلك فإنه سيناريو مقبول للغاية فمن المتوقع أن تكون منافسًا قويًا في مجال الصحة واللياقة البدنية.

وكانت شركة آبل قد أعلنت لأول مرة عن خدمتها الجديدة فيتنس+ عند الكشف عن الجيل السادس من ساعة آبل الذكية في سبتمبر.

وتقدم Fitness + تدريبات تشمل التمارين المتقطعة عالية الكثافة (HIIT)، والقوة، واليوغا، والرقص، والكارديو وركوب الدراجات والمشي وغيرها من التمرينات.

وعلى الرغم من أن معظم الفئات لا تتطلب معدات، إلا أن الشركة التكنولوجية لا تفوت فرصة للربح، ويبدو أن معدات التمرين الجديدة، التي رصدتها MacRumors لأول مرة هي منتجات راقية من شركات خارجية.

وجميع العناصر متوفرة فقط عبر متجر الإنترنت ويبدو أنها تستغرق بضعة أيام للوصول إلى العملاء.



