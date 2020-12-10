شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «طبق صحي» للأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برعاية المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد أحمد الغامدي، وبحضور مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية الدكتورة نادية الحازمي، وعدد من مسؤولي المستشفى، نفذ قسم التغذية بالتعاون مع قسم الأطفال مبادرة «طبق صحي».

حيث استهدفت المبادرة الأطفال المنومين وأمهاتهم وتثقيفهم بمكونات الوجبة الغذائية السليمة، وشرح فوائدها والتي تضمن نموهم بالشكل الصحيح بإذن الله، وتفادياً لما قد يتعرض له الأطفال من أمراض بسبب سوء التغذية والسمنة المفرطة، هذا وتم توزيع بعض الهداية التثقيفية للأطفال.

يُذكر أنه تم تطبيق المبادرة وِفق توصيات وزارة الصحة ومنهجية مكافحة العدوى.