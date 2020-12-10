شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ 254 يوما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سجلت المملكة العربية السعودية اليوم (الخميس) أدنى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، منذ 254 يوماً، وتحديدا في 1 أبريل الماضي حين تم إعلان رصد 157 إصابة جديدة آنذاك، فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 141 إصابة جديدة، إضافة إلى تعافي 248 حالة إضافية، و10 وفيات جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 359.415 حالة، من بينها 3531 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 537 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 349.872 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6012 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا لتصل إلى 97.3%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.98%، ونسبة الوفيات 1.67%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (47)، منطقة مكة المكرمة (38)، منطقة المدينة المنورة (17)، المنطقة الشرقية (17)، منطقة عسير (6)، منطقة تبوك (4)، منطقة القصيم (3)، منطقة الباحة (2)، منطقة نجران (2)، منطقة جازان (2)، منطقة الحدود الشمالية (2)، منطقة حائل (1).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.