"الأرصاد" تكشف المناطق المتأثرة بالحالة المطرية المنتظرة الأسبوع المقبل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس تأثر عدة مناطق بالحالة المطرية المنتظرة الأسبوع المقبل . توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس تأثر عدة مناطق بالحالة المطرية المنتظرة الأسبوع المقبل . وأكد أن آخر المستجدات تشير إلى احتمال تأثر مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة " تشمل أجزائها الساحلية " ، وأجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية . وأشار إلى ضرورة الإلتزام بتعليمات السلامة المرورية والدفاع المدني لتجنب الحوادث المرورية .

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