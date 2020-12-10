شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 248 حالة ، ووفاة 10 حالات – يرحمهم الله - . أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 248 حالة ، ووفاة 10 حالات – يرحمهم الله - . وسجلت منطقة الرياض 47 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة ، والمدينة المنورة 17 حالة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق .

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