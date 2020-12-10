شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة التأثير السلبي لدواء "الأيبوبروفين" على مصابي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، اليوم الخميس، حقيقة المعلومات المتداولة عن وجود تأثير سلبي لدواء الأيبوبروفين المستخدم كخافض للحرارة للمصابين بفيروس كورونا الجديد. كشف مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، اليوم الخميس، حقيقة المعلومات المتداولة عن وجود تأثير سلبي لدواء الأيبوبروفين المستخدم كخافض للحرارة للمصابين بفيروس كورونا الجديد. وأكد المركز أنه أجرى دراسات حول تأثير دواء الأيبوبروفين (Ibuprofen) ومضادات الالتهاب غير الاستيرويدية (NSAID) التي تستخدم على المصابين بالفيروس لخفض درجة الحرارة. وأضاف أن الدراسات أثبتت عدم وجود أى تأثيرات سلبية للدواء على المصابين.

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة التأثير السلبي لدواء "الأيبوبروفين" على مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.