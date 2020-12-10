شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح الفرق بين "الثلج" والبرد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند الفرق بين الثلج والبرد.

وذكر أن الثلج عبارةعن بلورات ثلجية هشة وخفيفة مثل ندف القطن، ويتشكل على ارتفاعات تصل إلى 5 كم.

وأضاف أنه يشترط لتكونها أن تكون الطبقات التي تحتها درجة حرارتها أقل من الصفر حتى سطح الأرض، ليصل الثلج بسلام.

ولفت إلى أن البرد يتشكل على ارتفاعات عالية قد تصل إلى أعلى من 10 كم.