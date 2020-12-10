شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحذر المتزلجين على الثلوج من "عضة البرد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الخميس من إصابة بعض المتزلجين على الثلوج بـ " عضة البرد " .

وأكد " النمر " أن بعض الشباب يتزلجون على الثلج بثيابهم البيضاء في مقاطع منتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي دون مراعاة الإصابة بـ " عضة البرد " .

وأضاف أنها تصيب الأطراف والأنف والأذن وخاصةً لمرضى السكري والمدخنين ، موجهاً النصيحة بإرتداء الملابس المخصصة للثلوج للإستمتاع دون أضرار .