"منشآت " تدعو للتسجيل في جائزة " ابتكر " قبل انتهاء الموعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة " ابتكر" إذ ينتهي موعد التسجيل يوم الأحد القادم . دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة " ابتكر" إذ ينتهي موعد التسجيل يوم الأحد القادم . وأكدت " منشآت " أنه يجب توفر شرطين وهما : 1- أن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة . 2- وبالنسبة للمنشآت الصغيرة يجب ألا يتجاوز عدد الموظفين بدوام كامل 49 موظفاً وألا تتجاوز إيرادات المنشأة السنوية 40 مليون ريالاً . 3- ويجب أن يكون عدد الموظفين في المنشآت المتوسطة بدوام كامل ما بين 50 و 249 موظفا وأن تتراوح إيرادات المنشأة السنوية بين 40 و 200 مليون ريال . ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي : هنا

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