شكرا لمتابعة خبر عن التعليم توجه بحصر أسماء الراغبين بالعمل بمسمى مراقب ومراقبة أمن بالمدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة التعليم بحصر أسماء الموظفين والموظفات الراغبين بالعمل بمسمى مراقب ومراقبة أمن بالمدارس. وجهت وزارة التعليم بحصر أسماء الموظفين والموظفات الراغبين بالعمل بمسمى مراقب ومراقبة أمن بالمدارس. وأشارت، وفقا لـ"عكاظ" إلى أنها قررت تحوير وظائف الإداريين من المرتبة الثانية إلى المرتبة الخامسة بمسمى «مراقب أمن وسلامة». وأكدت الوزارة حاجتها لوظائف مراقب ومراقبة أمن وسلامة للعمل بالمدارس، داعية الراغبين في ذلك لسرعة تعبئة الرابط المخصص للتقديم، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.

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