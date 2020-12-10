شكرا لمتابعة خبر عن الحالات التي يكون فيها الحكم القضائي نهائياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على الرغم من بت القضاء في القضايا الشائكة إلا أن القرار لا يكون قطعي أو نهائي مالم تتوفر فيه شروط القطعية .

ووفقاً لنظام المرافعات ولائحته التنفيذية المعمول بها في محاكم المملكة فإنه يجب أن يتوفر في الحكم القضائي بعض الشروط حتى يكون نهائياً .

ومن أبرز تلك الشروط انتهاء مدة الإعتراض على الحكم ، أو تنازل من له حق الإعتراض على طلب الإستئناف ، أو إذا تم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف .

كما يعد الحكم قطعياً ذا تم الحكم للخصم بجميع طلباته ، أو إذا كان الحكم نتيجة اتفاق أو صلح بين الطرفين ، وكذلك إذا حدد المسأنف جلسة ثم غاب عنها ، أو حكمت المحكمة العليا في القضية بعد نقضها للمرة الثانية .

وكذلك يعتبر الحكم قطعياً بالنسبة للدعوى المالية التي لا تزيد قيمتها عن 20 ألف ريال .