شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر " أبشر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة .

وأكدت " الجوازات " أن هذه الخدمة متاحة عبر منصة " أبشر " خلال فترة التجربة " 90 يوم " لمن لم يصدر له هوية مقيم ، وفقاً للشروط التالية :

1- ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 يوم .

2- أن لا يكون العامل مسجل كمتوفي أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة .

3- أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 90 يوم أو أكثر .