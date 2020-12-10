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شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر " أبشر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة .
وأكدت " الجوازات " أن هذه الخدمة متاحة عبر منصة " أبشر " خلال فترة التجربة " 90 يوم " لمن لم يصدر له هوية مقيم ، وفقاً للشروط التالية :
1- ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 يوم .
2- أن لا يكون العامل مسجل كمتوفي أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة .
3- أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 90 يوم أو أكثر .
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