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شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": مرتفع جوي يخيم فوق أجواء المملكة حتى الإثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية ، استقرار حالة الطقس اليوم الخميس .
وقال " المسند " أن هناك استقرار جوي عام في عناصر الطقس اليوم ، وما زال المرتفع الجوي H ، الطارد للمنخفضات الجوية وحالات عدم الإستقرار يخيم فوق أجواء المملكة حتى يوم الإثنين القام .
وأوضح " المسند " أنه من خصائص المرتفع الجوي H ، السماء الزرقاء الصافية ، والأجواء الباردة .
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