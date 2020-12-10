شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن": إيداع 1.8 مليار ريال للمستفيدين عن شهر ديسمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن حساب المواطن اليوم الخميس إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم . أعلن حساب المواطن اليوم الخميس إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم . وأكد حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ 37 يستمر حتى نهاية اليوم الخميس . وأوضح حساب المواطن أنه تم إيداع 1.8 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر ديسمبر . وبلغت قيمة تعويضات الدفعات السابقة 18 مليون ريال ، وبلغت نسبة المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم 79 % .

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