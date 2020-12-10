بالفيديو.. قوات الأمن البيئي تضبط 63 طنًا من الحطب المحلي

إحالة 150 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط أكثر من 63 طنًا من الحطب المحلي، وذلك بمساندة من الأمن العام.
وذكرت وزارة الداخلية- عبر تويتر- أنه تم تطبيق التعليمات بحق المخالفين وعددهم 150، وإحالتهم لأنظمة أمن الحدود في مختلف مناطق المملكة.
#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي بمساندة من #الأمن_العام تضبط أكثر من 63طنًا من الحطب المحلي وتطبق التعليمات بحق المخالفين وعددهم 105 مواطنين ومقيمين،ومخالف لأنظمة أمن الحدود في مختلف مناطق المملكة
@SFES_KSA
@security_gov
#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/xjeKGmftkx
#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي بمساندة من #الأمن_العام تضبط أكثر من 63طنًا من الحطب المحلي وتطبق التعليمات بحق المخالفين وعددهم 105 مواطنين ومقيمين،ومخالف لأنظمة أمن الحدود في مختلف مناطق المملكة
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