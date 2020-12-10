«التأمينات»: 3 حالات تؤدي لمعاقبة المستفيد بسبب البيانات المغلوطة

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك 3 حالات يُعاقَب عليها في حالة تقديم بيانات غير صحيحة وهي كالتالي:

- إذا قدم الشخص متعمدا بيانات غير صحيحة قاصدا إفادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام بدون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على مبلغ (2000) ريال وتتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العودة.

- إذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق بالإضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات.

- في نظام التزوير يعاقب كل من أثبت وقائع أو أقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة ومعترف بها، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»: عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يسهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير.

وأوضحت مؤسسة التأمينات، أنه يمكن للمشتركين طباعة شهادة إلكترونية بمستحقاتهم الشهرية عن طريق تطبيق تأميناتي.

ويمكن لمستخدمي هواتف "آبل" تحميل التطبيق عبر الرابط التالي (من هنا)

ويمكن لمستخدمي هواتف "اندرويد" تحميل التطبيق عبر الرابط التالي (من هنا)

اقرأ أيضًا :

بدلات يومية وتعويضات نقدية.. «التأمينات الاجتماعية» تعدد فوائد تأمين الأخطار المهنية

«التأمينات الاجتماعية» للمستفيدين: 8 مزايا لبطاقة التقاعد الإلكترونية