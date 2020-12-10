طرح منتجات متميزة في مجال الهوية الرقمية.. قريبًا

وفق تأكيدات مدير مركز المعلومات الوطني
أكد مدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، أنه اقترب من الانتهاء من تدشين مشروع الهوية الرقمية، مشيرًا إلى أنه سيكون الأحدث عالميًا، وسيشمل توقيعًا رقميًا.
وقال عصام الوقيت، في تصريحات لقناة العربية: «نعد المواطنين بأنهم سيرون منتجات جميلة جدًا في مجال الهوية الرقمية وهي كما أن لديك بطاقة أحوالك بشكل ورقي، لديك في الفضاء السيبراني هوية رقمية مشابهة تعرّف فيك»، مضيفًا: «لدينا منظومة نفاذ فيها أكثر من 10 ملايين مستخدم، ونريد أن نفعِّل العناصر الأخرى للهوية الرقمية سواء السمات الحيوية أو التوقيع الرقمي».
وذكر أن نسبة المواطنين العاملين في المركز عالية جدا، وأن المستهدف أن تكون 100%، مع وجود ندرة في وظائف تقنية المعلومات بشكل عام.
وأوضح الوقيت أن قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي تقنيات ناشئة ولذا فهناك نقص في الكفاءات السعودية، وأنه من ضمن مستهدفات استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة تطوير هذه الكفاءات التي تحتاجها المملكة.
وأضاف أن السعودة بنسبة 100% في هذا المجال ستكون هدفا صعب التنفيذ، مؤكدا أن هناك عقولا وطنية متميزة؛ لكنهم يعدون على الأصابع، وكرر أن السبب أنها تقنيات ناشئة.
وختم حديثه قائلًا بأن هناك فرقًا بين الهوية الورقية والرقمية، فمثلما المرء يكون لديه بطاقة للأحوال بشكل ورقي، سيكون لديه في الفضاء السيبراني هوية رقمية تعرف به.
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