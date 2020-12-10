زوجته السورية وشريكها.. الداخلية تنفِّذ الحد في قاتلي «الغصن» بالقصيم

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل حدًّا في جانيين بمدينة بريدة بالقصيم، بعدما أقدم المدعو صاردار عبدالله الموسى (سوري الجنسية)، بمشاركة مساعدته المدعوة فادية بنت حسن بن توفيق القلاع (سعودية الجنسية)، على قتل إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الغصن (سعودي الجنسية) زوج الجانية.

وكان الجانيان قد نفَّذا الجريمة بضرب الضحية عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده بآلة صلبة، على وجه الحيلة والخداع في مأمنه، بعد التخطيط المسبق والتنسيق معها على التخلص من زوجها.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما. وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل حدًّا؛ لقتلهما المجني عليه غيلةً.

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرَّر شرعًا، وأُيد من مرجعه، قبل تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجانيين، اليوم الخميس، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.