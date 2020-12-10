«الجوازات السعودية»: استفادة مشروطة من خدمة تأشيرة الخروج النهائي

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن أصحاب العمل بإمكانهم الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة للعمالة المنزلية؛ وذلك عبر منصة أبشر.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يومًا) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر

لإلكترونية»، مشيرةً إلى شروط تلك الخدمة التي جاءت كالآتي:

– ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل.

– ألا يكون العامل مسجلًا مُتوفى أو متغيبًا عن العمل أو خارج المملكة.

– خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.

– صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر.

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