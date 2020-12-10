تنفيذ حكم القتل حدا في قاتلي رئيس بلدي بريدة إبراهيم الغصن

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل حدًا لقتلهما المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانيين صاردار عبدالله الموسى، وفادية بنت حسن بن توفيق القلاع اليوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى 2018 عندما ورد بلاغ من أحد العمال عن مشاهدة جثة لرجل ملقاة على الأرض، داخل أحد المستودعات تحت الإنشاء شمال مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وعند مباشرة الحالة تبين أنها تعود للغصن، رئيس المجلس البلدي بمدينة البريدة.وبعد فحص الجثة، وجد العديد من الكدمات بالجنب الأيسر، وجرح قطعي في الجزء الخلفي من الرأس، كما وجد شريط لاصق وضع على حلق القتيل.
و أكدت المصادر في ذلك الوقت، أنه بعد مباشرة الحادث وملاحقة الجناة، تبين أن الجاني أحد أقارب زوجاته من الجنسية السورية ومقيم في ألمانيا، وتم الاتفاق معه على التخلص من المغدور به.
كما أضافت أن القتيل قُتل في منزله وفي غرفة نومه، وتم نقل الجثة لموقع قريب من منزله، وألقي هناك قبل أن يتم العثور عليه، من قبل أحد العمالة وتبليغ الجهات.
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