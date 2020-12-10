السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ مشروع تسمية 1130 شارعًا في 8 أحياء بالمحافظة



الطائف 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مشروع لتسمية شوارع جديدة بأحياء الطائف، وذلك ضمن المشروع الشامل للتسمية والترقيم الذي تنفذه الأمانة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع، في الضواحي والمخططات الجديدة .

وشمل البرنامج تسمية أكثر من 1130 شارعاً بأحياء (القيم والقراحين والصيانة وأم الرصف ونخب والنسيم وعكرمة والأخباب) , حيث اعتمدت أمانة الطائف في تسمية الشوارع على معجم وزارة الشؤون البلدية والقروية لتسمية الشوارع، كما عملت الأمانة على تسمية شوارع بأسماء شهداء الدين ثم الوطن، تقديراً لتضحياتهم دفاعاً عن الوطن.

وأوضحت الأمانة أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشياً مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية، كما قامت الأمانة بتعديل العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها.

وبينت أن البرنامج تضمن تركيب أكثر من 200 لوحة إرشادية بالشوارع الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء، وذلك تسهيلاً على السكان وراحتهم، ودعماً لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتسهيل الوصول إلى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.

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14:55ت م

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