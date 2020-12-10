السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي وزير الصحة



مكة المكرمة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , في مكة المكرمة اليوم , معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة .

ونوه السديس بالدور الكبير الذي قدمه منسوبو وزارة الصحة خلال جائحة

كما أشاد بدور الوزارة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وقال " إنها أحد شركاء النجاح خلال مراحل العمرة، ولمسنا منهم تعاونا وحرصا دائما على راحة الزوار والمعتمرين".

// انتهى //

14:34ت م

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مكة المكرمة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , في مكة المكرمة اليوم , معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة .ونوه السديس بالدور الكبير الذي قدمه منسوبو وزارة الصحة خلال جائحة كورونا ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية أدارت الأزمة الصحية التي عاشتها المملكة بكل اقتدار، انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- .كما أشاد بدور الوزارة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وقال " إنها أحد شركاء النجاح خلال مراحل العمرة، ولمسنا منهم تعاونا وحرصا دائما على راحة الزوار والمعتمرين".// انتهى //14:34ت م0069

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