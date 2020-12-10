السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يطلق التطبيقات الحديثة للمركبات الأمنية ويتفقد مركز العمليات الموحد بشرطة المنطقة



بريدة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , التطبيقات الحديثة للمركبات الأمنية بشرطة المنطقة .

واطلع الجميع على تفاصيل التطبيقات الحديثة للمركبات الأمنية والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال عبر تفعيل الأنظمة والتطبيقات الأمنية داخل المركبات والتي يتم العمل بها وفق أنظمة وزارة الداخلية , بالإضافة إلى برامج التطبيقات الأمنية المحمولة ومراحل تطور نظام إدارة البلاغات بالمنطقة وشاشة الاستفسارات عن المركبات ونظام "ميدان ويب" و "كلنا أمن" وغيرها من أنظمة حديثة.

كما تفقد سموه سير العمل بمركز العمليات الأمنية الموحد , مستمعاً من قبل رئيس اللجنة الأمنية الدائمة مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي عن ما تؤديه الأجهزة الأمنية من مهام ومسؤوليات وتقنيات حديثة يجري من خلالها استقبال البلاغات ومتابعة الحالات الأمنية عبر وحدات عمل نموذجية تشمل منظومة متكاملة من أجهزة التحكم والاتصال والمتابعة, وما يتم تقديمه من خدمات أمنية للمواطن والمقيم.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تقدمه القطاعات الأمنية من منجزات متوالية يعكس فخراً واعتزازاً للوطن والمواطن, مثمناً ما يلقاه القطاع الأمني بالمنطقة من دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وتوجيه سمو وزير الداخلية.

وقال : رأينا اليوم كيف يباشر رجل الأمن عمله وبحثه عن المعلومة عبر أجهزة تقنية حديثة , عبر تلك التطبيقات التي أحدثت نقلة نوعية تقنية وأسهمت في التخفيف على غرف العمليات والبلاغات التي تأتيها وأصبحت المعلومات تباشر من الميدان في جميع القطاعات الأمنية بالمنطقة ".

حضر تدشين التطبيقات وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , وقادة أفرع الأمن العام ومديرو الجهات العسكرية والأمنية بالمنطقة.

// انتهى //

14:15ت م

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