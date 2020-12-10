السعودية اليوم / ليبيا تسجل 661 إصابة جديدة بـفيروس كورونا



طرابلس 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ، اليوم ، تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 89 ألفا و183 إصابة، و59 ألفا و222 متعافيا، بينما توفي 1273 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

14:01ت م

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طرابلس 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ، اليوم ، تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل للشفاء 644 مصابا، في حين توفي 12 آخرون .ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 89 ألفا و183 إصابة، و59 ألفا و222 متعافيا، بينما توفي 1273 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //14:01ت م0059

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