شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعلن استيفاء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الخميس 10 ديسمبر 2020 أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، استيفاء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، اعتباراً من اليوم، وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد التحالف، في بيان مقتضب، استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني وتولي قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكريه في أبين وإعادة انتشارها للجبهات وتولي قوات التحالف الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها. وأكد التحالف ”استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وسيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع“.

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