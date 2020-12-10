شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلّم 100 طن مواد غذائية لمتضرري الفيضانات بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية النيجر.

حضر التسليم ممثل وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث شريف كاكا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، ومندوب من وزارة المالية، وفريق المركز، وذلك بمقر مستودعات وزارة العمل الإنساني وإدارة الأزمات في العاصمة نيامي، وستشمل المساعدات المقدمة مدن تاوا ومرادي وزيندر وديفا يستفيد منها 18,627 فردًا.

وأوضح السفير العلي أن هذه المساعدات تأتي في ظل الدور الإنساني المعهود لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف دول العالم للتخفيف من معاناتهم، مشيدًا بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة والنيجر.

وعبّر ممثل وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث شريف كاكا عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة على تقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات في مختلف مدن النيجر التي تعكس العلاقات الطيبة بين البلدين.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.