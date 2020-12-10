شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "حريصي" والان نبدء بالتفاصيل

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وعزاء سمو أمير منطقة جازان ، لذوي الرقيب عبدالرحمن بن عبدالله علي حريصي ، أحد منسوبي حرس الحدود بالمنطقة ، الذي استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي .

وسائل سموه الله عز وجل أن يتغد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرصهم واهتمامهم بأبنائهم في كل مكان