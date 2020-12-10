شكرا لقرائتكم خبر عن القبض عل قائد مركبة "متهور" بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
أعلن "المرور السعوي " ، انه تم التفاعل مع مقطع نشره أحد المواطنيين لقائد سيارة يقوم بمضايقات للسيارات المجاورة على طريق المدينة النازل على الصالة الملكية .
وقال "المرور السعودي " أنه تم القبض على قائد المركبة وتحويله للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.
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