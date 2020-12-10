شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نصف طن عنب فاسد قبل بيعه بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت وكالة الخدمات-الادارة العامة للاسواق بـ أمانة المنطقة الشرقية ، من ضبط شحنة فاسدة من العنب يقدر وزنها نصف طن كانت مجهزة للبيع بسوق الخضار المركزي بالدمام حيث تم اتلاف الكمية وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالف، ويذكر انه تم اتلاف 48طن من الفواكه الفاسدة خلال الجولات المكثفة للفرق رقابية .

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