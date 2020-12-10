السعودية: فلسطين قضية أساسية ولم نتوان عن دعمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة تجاه قضية فلسطين، قائلا إنها "قضية عربية أساسية ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبد العزيز".

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القضية الفلسطينية "لا تزال على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية"، مجددة "التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية".



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد شدد المجلس "على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي جدد التأكيد على أن الرياض لم تتوان في الدفاع عن القضية الفلسطينية، فهي على رأس القضايا التي تدعمها المملكة.

وذلك في رسالة تضامنية بعث بها وزير الخارجية، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله: موقف السعودية ما يزال ثابتا في القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، والتمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام ۲۰۰۲.

وأضاف، أن المملكة العربية السعودية تعرب مجدداً عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، وفقا للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف إسرائيل عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.