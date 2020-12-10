توافق سعودي سوداني على التعاون في أمن البحر الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السعودية والسودان، الثلاثاء، على ضرورة التعاون المشترك بين البلدين في أمن البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في مكتبه بالقصر الجمهوري بالخرطوم، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.



وأعرب البرهان، خلال اللقاء، عن تقدير السودان حكومة وشعبا لمواقف السعودية الداعمة للبلاد في كل المجالات.

وعبر عن تطلع السودان وحرصه على تطوير علاقات الطرفين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.





وحمل البرهان وزير الخارجية السعودي التحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا دوام الازدهار والتقدم للسعودية.

بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وشدد على موقف المملكة الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية ودعمها للحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأشاد وزير الخارجية السعودي بموقف السودان ومشاركته في عاصفة الحزم .

كما تناول اللقاء قضايا الاستثمار وسبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان.