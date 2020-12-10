بالفيديو هيئة عقارات الدولة توضح شروط وموعد تقديم طلبات تملك العقارات

مع بدء العد التنازلي لاستقبال طلبات المواطنين للتقديم على تملك العقارات، وجه حمزة العسكر، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدعوة للمواطنين للاستعداد وتجهيز كافة المستندات المطلوبة لتسجيل طلباتهم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتي من المنتظر أن يتم إطلاقها في اليوم الخامس من شهر جمادى الأول، الموافق 20 ديسمبر الجاري.
وبين “عسكر” من خلال كلمته التي جرت في بث مباشر عرضه برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية أن كل من ينطبق عليه شروط التملك يمكنه الدخول على المنصة فور انطلاقها لتقديم الطلب بعد أن يستوفي كافة الشروط.
شروط التقديم على طلبات تملك العقارات
ويمكن إيجاز الشروط التي بينها نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة فيما يلي:-
- أن يكون لدية مستمسكات شرعية أو مبايعات قيمة ولم يحصل على صك الملكية خلال الفترة السابقة، وكذلك كل من يريد استكمال حجج الاستحكام الصادرة سابقا.
- يجب أن يقدم الطلب من خلال المنصة بعد تعبئة نموذج الطلب الموجود عليها مرفق به كافة وثائق الملكية المتاحة بجميع أنواعها.
- بعد تقديم الطلب يتم أخذ رقم الطلب وتقديمه لأي مكتب مساحي معتمد لاعتماد الرفع المساحي.
- يجب أن تكون المساحة المطلوب تملكها خارج حدود الحرمين وكذلك لا تكون داخل بطون الأودية أو شعاب الجبال والمناطق التي يطلق عليها المحرمات.