للتأكد من الشهادات المزورة .. السعودية تقرر إجراء اختبار مهني…

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، ممثلة بالوزير المكلف ماجد الحقيل، للهيئة السعودية للمهندسين، بصفتها صاحبة الاختصاص في توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية، بعقد اختبار مهني للمهندسين الأجانب الوافدين للعمل في سوق المملكة الكبير للتأكد من عدم حملهم شهادات مزورة، أو وهمية.

اختبار مهني للمهندسين الأجانب

الهدف من الاختبار

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين أن توجيه الوزارة يأتي ضمن إطار حرصها على:

رفع جودة وكفاءة مشاركة القوى العاملة في القطاعات الهندسية.

حماية المجتمع.

تقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية.

هذا الإجراء سيقود إلى التحسين المستمر في المرافق العامة .

إرساء البنى التحتية ذات الجودة العالية.

رفع كفاءة تنفيذ وتشغيل المشاريع.

إثبات الكفاءات الهندسية والفنية داخل سوق العمل قدراتها التنافسية.

استقدام الكفاءات المتميزة ونقل الخبرات العمالية للسوق المحلي.

إعطاء المهندس السعودي فرصا وظيفية مناسبة.

موعد تطبيق اختبار مهني للمهندسين الأجانب

ولم يصدر أي توضيح عن موعد البدء في تطبيق قرار إجراء اختبار مهني للمهندسين الأجانب، وفيما إذا كان سيشمل العاملين الحاليين في المهن الهندسية في السعودية، أم ستقتصر على الوافدين الجدد بعد إقرار الاختبار.

ويجدر الإشارة إلى أن سوق العمل السعودية بحاجة للمهندسين بعدد يفوق عدد خريجي الهندسة السعوديين، الأمر الذي دعاها للاستعانة بالخبرات الأجنبية، ولكن تزامنت هذه الحاجة في السنوات الماضية مع دخول العمالة الوافدة إلى المملكة بشهادات هندسية مزورة، أو صادرة من جامعات غير معتمدة في السعودية، وهذا ما دفع البلاد لتشديد القيود والرقابة للحد من انخراط حملة تلك الشهادات في سوق العمل السعودي.