متحدث الصحة السعودية يكشف عن آلية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا…

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر الصحفي الدوري اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 الذي عقده المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتورمحمد العبدالعالي، الكشف عن آلية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا في وقت قريب، وشدد على أن المملكة “حريصة على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة”.

لقاح فيروس كورونا

تعاقدات مهمة مع شركات مطورة للقاح

وأشار العبدالعالي خلال عرض التقرير الدوري اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة إلى أنه تمكنت السعودية من إبرام تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة لـ لقاح فيروس كورونا ، وستكون المملكة من الدول الأولى التي سيتوفر فيها اللقاح، وفقًا لما نقله التلفزيون السعودي.

نقترب من النهايات

وأشار العبدالعالي إلى الاقتراب من نهايات التوصل للقاح ضد الفيروس، وقال: “نحن في المراحل التي نقترب فيها من نهايات، نأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة.. نوصي الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وسنلحظ التأثيرات الإيجابية”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن “المملكة أصبحت من ضمن الدول التي تسجل تحسنا وانخفاضا في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.