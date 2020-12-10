شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الملك خالد يُقر 5 برامج دراسات عليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رأس رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، اليوم، الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ، الذي عقد بتقنية الاتصال عن بُعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف - أمين المجلس المكلف- الدكتور سعد بن دعجم، أن المجلس ناقش موضوعات، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

وأضاف: من التوصيات التي اتخذها المجلس: الموافقة على إعادة تشكيل هيئات تحرير عدد من مجلات الجامعة، وترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا، و5 برامج دراسات عليا، شملت ماجستير الصيدلة في إدارة الأعمال الصيدلانية - نظام المقررات (مدفوع الرسوم) بقسم الصيدلة السريرية بكلية الصيدلة، وماجستير الصيدلة في علم مستحضرات التجميل - نظام المقررات (مدفوع الرسوم) بقسم الكيمياء الصيدلانية بكلية الصيدلة، وماجستير الصيدلة في طب الأعشاب - نظام المقررات (مدفوع الرسوم) بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، والدبلوم العالي في «التأهيل التربوي للخطباء والدعاة» (مدفوع الرسوم) بقسم التربية بكلية التربية، ودبلوم المراجعة الداخلية (مدفوع الرسوم) بقسم المحاسبة بكلية الأعمال.