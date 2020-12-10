شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تحوير وظائف مسؤولي الأمن بالمدارس على مسمى ثابت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجهت وزارة التعليم كافة إداراتها التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة، بحصر أسماء الموظفين والموظفات الراغبين بالعمل بمسمى مراقب ومراقبة أمن وسلامة بالمدارس، في مختلف المراحل الدراسية، ممن يشغلون المراتب الوظيفية من المرتبة الثانية إلى المرتبة الخامسة.

وبينت الوزارة حاجتها لوظائف مراقب ومراقبة أمن وسلامة للعمل بالمدارس، وتحوير وظائف الإداريين من المرتبة الثانية إلى المرتبة الخامسة بمسمى «مراقب أمن وسلامة»، ما يتطلب حصر الموظفين والموظفات الراغبين في تحوير وظائفهم.

وأكدت ضرورة تبليغ الموظفين والموظفات بسرعة تعبئة الرابط المخصص للتقديم لمن يرغب في ذلك، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.