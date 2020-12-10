تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أبرز التطورات التي حدثت خلال عام 2020 بالمملكة والمتعلقة بمجال حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت الهيئة- عبر تويتر- أن من أبرز تلك التطورات هو: تعديل نظام التنفيذ، لتنفذ جبرًا الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، وإلى دخول المنازل.
وكذلك تصنيف السعودية الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة بتقرير البنك الدولي «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون»، نتيجة للإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمرأة وفق برامج السعودية 2030.
وأضافت هيئة حقوق الإنسان أن من ابرز التطورات، هو تحمل الحكومة من خلال نظام (ساند)، 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في الشركات المتأثرة بجائحة كورونا.
اقرأ أيضا:
«حقوق الإنسان»: زيادة كبيرة في قضايا التحرش الإلكتروني بالأطفال خلال «كورونا»
نائب رئيس «حقوق الإنسان»: 4 إجراءات لتمكين ذوي الإعاقة بالمملكة
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة «حقوق الإنسان»: 3 تطورات شهدتها السعودية في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.