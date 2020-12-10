اتفاق الرياض.. تفاصيل الترتيبات العسكرية والحكومية الجديدة باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة اليمنية المشكلة وفقًا لاتفاق الرياض، فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

وذكر التحالف– وفقا لقناة الإخبارية- أنه تم استيفاء كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض اعتبارًا من اليوم الخميس، مشيرا إلى توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء الانتقالي

وأوضح التحالف، أنه تم استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني، وتولي قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكرية في أبين، وإعادة انتشارها للجبهات، وتولي قوات التحالف الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها.

وأكد التحالف، استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار، معلنا أنه سيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

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